Wahllokale und Live-Ergebnisse: Was Sie wissen müssen vor der Bürgermeisterwahl in Osterburg

Am Sonntag wird in Osterburg entschieden, wer in den nächsten sieben Jahren Bürgermeister der Einheitsgemeinde ist.

Osterburg. - „Von uns aus kann es losgehen“, sagt Chris Herzog. Osterburgs Wahlleiter hat alles für die Bürgermeisterwahl am Sonntag vorbereitet. In 13 klassischen Urnenwahllokalen, davon drei in der Stadt und zehn weiteren Ortschaften, sowie per Briefwahl können die exakt 8.228 Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben.