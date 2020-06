Herrscht im Waldbad Seehausen derzeit noch die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm? Am Montag wird entschieden, ob es vielleicht am Mittwoch unter den in Corona-Zeiten verschärften Hygienevorschriften losgehen kann. Das Wetter soll nach dem Wochenende allmählich wieder sommerlicher werden. Foto: Ralf Franke

Startet das Waldbad Seehausen am Mittwoch in die neue Saison? Das hängt jetzt "nur noch" vom Hygienekonzept ab.

Seehausen l Mit einer letzten Beton-Aktion konnte der Förderverein des Seehäuser Waldbades am gestrigen Freitag einen vorläufigen Schlussstrich unter das Projekt Planschbecken-Neubau ziehen.

Vorläufig deshalb, weil die Beschichtung des frisch eingebrachten Materials auf den Herbst verschoben wird, um der Saisoneröffnung nicht im Weg zu stehen. Der Betonstreifen sei indes nur ein optisches Manko, erklärte Vereinsvorsitzender Walter Fiedler, der einen ebenso gelösten Eindruck machte wie seine Helfer von der Seniorenbrigade, die sich nach einem allgemeinen Arbeitseinsatz am heutigen Sonnabend noch einmal zum Wochenanfang für Restarbeiten treffen wollen.

Nach der ungewöhnlichen Unterwasserreparatur eines frischen Risses im großen Schwimmbecken (wir berichteten) und den durch die Corona-Pandemie bedingten Verzug beim Neuaufbau des Planschbeckens sind die Badförderer doch noch vergleichsweise gut im selbstgestecken Terminplan unterwegs. Was auch die Kosten für das neue Domizil betrifft, das vor allem Kleinkindern und Müttern zur Verfügung sehen soll. Zum einen sei der Spendeneingang gut, zum anderen würden viele einheimische Firmen ihre Leistungen nicht oder nur moderat in Rechnung stellen, so Fiedler. Für die Freigiebigkeit macht er unter anderem das ehrenamtliche Engagement der Seniorenbrigade mit verantwortlich. Seit Beginn der Arbeiten Anfang Februar absolvierte der harte, siebenköpfige Helferkern gestern bereits den 54. Arbeitseinsatz. Was heißen soll, dass Spender und Sponsoren wissen, dass mit ihrem Geld etwas bewegt wird.

Bilder Gestern wurde auch die Unterwasserreparatur noch einmal abschließend begutachtet und für gelungen befunden. Foto: Ralf Franke



Der Kanal mit Ver- und Entsorgungsleitungen des Planschbeckens wurde gestern gegossen und braucht ein paar Tage zum Aushärten. Foto: Ralf Franke



Die Stadt als Trägerin des Waldbades musste in diesem Jahr auch etwas tiefer als sonst in die Tasche greifen, um ungeplante Reparaturen zusätzlich zu den üblichen Pflegearbeiten zu finanzieren. Wobei Kommune und Verein immer bewusst ist, dass alle Klimmzüge am Ende doch nur Flickwerk sind und die Grundsanierung beziehungsweise ein Schwimmbeckenneubau immer dringender wird.

Am Montag gibt es ein Treffen mit Stadt, Badbetreiber und Landkreis, wo auch das Hygienekonzept geprüft werden soll. Letzteres legt fest, wie viele Leute auf das Areal und ins Wasser dürfen, wie Abstände eingehalten oder die Desinfektion gemanagt werden sollen. Wenn es keine Einwände der Behörden gibt, könnte der Start in die neue Saison Mittwoch erfolgen, hofft Detlef Neumann.