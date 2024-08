Die Stadt Osterburg will bis Ende 2027 sämtliche Verwaltungsmitarbeiter an einem Standort unterbringen. Doch die nötige Erweiterung des Rathauses geht tief ins Geld.

Warum der geplante Ausbau des Rathauses in Osterburg deutlich teurer wird

Blick auf das Rathausgrundstück am Kleinen Markt in Osterburg.

Osterburg. - Weitgehend barrierefrei, bürgerfreundlich, Platz für bis zu 40 Mitarbeiter: So soll sich das Rathaus am Kleinen Markt in Osterburg nach dem Umbau und der Erweiterung des Verwaltungsstandortes darstellen.