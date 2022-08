Warum die Arbeiten an einem Geschäftshaus an der Breiten Straße ruhen

An der Baustelle Breite Straße 63 in Osterburg rührt sich seit Monaten keine Hand. Die von der Stadt initiierte Notsicherung des Wohn- und Geschäftshauses stockt. Bauamtsleiter Matthias Köberle erklärt, warum.

Blick auf das Wohn- und Geschäftshaus an der Breiten Straße 63 in Osterburg.

Osterburg - Handwerker sind seit Anfang des Jahres faktisch nur einmal an der Breiten Straße 63 in Osterburg aktiv geworden. Sie rückten das Baugerüst näher ans Haus und verringerten so die Verkehrsbeeinträchtigung auf der Straße. Bei der geplanten Notsicherung des Gebäudes kam die Kommune aber keinen Schritt voran. Bauamtsleiter Matthias Köberle bedauert das. An der Situation ändern könne die Stadt indes nichts, sagt er.