Eine Stadt im Kreis Stendal deckelt seit einem Jahr den Elternbeitrag für das Schulessen mit Geld aus Windparks und ist damit Vorreiter in Sachsen-Anhalt. Der Zuschuss wird jedoch nur spärlich genutzt. Warum?

Warum essen so wenige Kinder im Kreis Stendal Mittag in der Schule?

Das tägliche Mittagsangebot an Schulen und Kitas in Osterburg und Umgebung wird nicht von allen Kindern genutzt. (Symbolbild)

Osterburg. - Im Norden der Altmark essen heutzutage deutlich weniger Kinder in der Grundschule Mittag als früher. Und das obwohl die Eltern hier maximal 3 Euro pro Mahlzeit zahlen müssen, denn die Stadt deckelt den Preis.