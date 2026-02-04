Glätte-Alarm und kein Streusalz: In Zerbst sind die Vorräte vieler Märkte aufgebraucht. Die Volksstimme hat sich umgehört, ob und wann Nachschub kommt.

Zerbst/tr - Wegen des anhaltenden Winterwetters ist das Streusalz in nahezu allen Märkten in Zerbst ausverkauft. Wer sich am gestrigen Mittwoch noch mit Streusalz eindecken wollte, um auf den angesagten Schneefall und auf die Glätte vorbereitet zu sein, ging leer aus. Das ergab eine Umfrage der Volksstimme in mehreren Märkten.

In den Toom-Baumärkten in Zerbst und Roßlau sei zwar Nachschub bestellt, wann dieser jedoch geliefert, dass sein unklar – voraussichtlich erst in der kommenden Woche, wie die beiden netten Mitarbeiterinnen am Telefon berichtet haben. Auch im Raiffeisen-Markt in der Zerbster Albert-Kloß-Straße sind die Vorräte vergriffen.

Winterwetter bleibt

Am Dienstagabend oder am frühen Mittwochmorgen hätte man beim bauSpezi Marks in Jütrichau noch letzte Packungen ergattern können. Wer später kam, dem war das Glück auch hier nicht hold. Bei wem also kein Streusalz mehr im Keller oder Schuppen lagert, der muss sich anders behelfen, sollten die Wettervorhersagen tatsächlich so eintreten.

Die Wetterapp auf dem Smartphone sagt für den heutigen Donnerstag Temperaturen um den Gefrierpunkt und Niederschläge teils als Schnee und teils als gefrierender Regen voraus. In den nächsten Nächten soll es frostig bleiben. Tagsüber bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Niederschläge soll es aber kaum geben.