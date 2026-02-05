Während der Winterdienst am Limit arbeitet, sorgt ein Verzicht für Fragen: Weshalb wurden keine Schneezäune aufgebaut und welche Alternativen gibt es?

Extreme Schneeverwehungen: Warum rund um Zerbst trotzdem auf Schneezäune verzichtet wurde

Vielerorts in Sachsen-Anhalt wurden in Vorbereitung der Winterdienstsaison Schneezäune entlang von Straßen aufgebaut - entlang der B 184 zwischen Zerbst und Dessau diesmal nicht.

Zerbst - Kein massenhafter Neuschnee, sondern kräftiger Wind sorgte in den vergangenen Tagen auf vielen Straßen für heftige Schneeverwehungen. Besonders dort, wo keine Hecken die Fahrbahn säumen, war die Situation extrem. Auch Bundesstraßen wie die B 184 waren betroffen. Früher wurden Schneezäune aufgestellt. Warum diesmal nicht?