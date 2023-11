Was aus dem Turmuhrenmuseum in Seehausen im Kreis Stendal wird

Seehausen. - Am 18. November 2023 wäre Günther Haut 74 Jahre alt geworden. Der Seehäuser war nicht nur ein gefragter Uhrmachermeister, sondern auch der Gründer des Turmuhrenmuseums. Es ist sein Vermächtnis, was er aufgebaut hat, in Ehren zu halten. Seine Frau Sigrid setzt alles daran, damit es so bleibt.