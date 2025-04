Neukirchen. - Der Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde Altmärkische Wische, Tim Homann, beantwortet an diesem Donnerstag, 10. April, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen Fragen der Bürger, teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Seehausen mit.

Dabei hätte sich der selbstständige Landwirt aus Neukirchen gewünscht, nicht als einziger Bewerber im Podium zu sitzen, dass es noch weitere Kandidaten für das Ehrenamt gibt. Wie es aus der Verwaltung heißt, wird es an dem Abend keinen Moderator geben, weil nun naturgemäß nicht darauf geachtet werden muss, dass jeder Kandidat gleich viel Redezeit bekommt. Vertreter der Verwaltung würden trotzdem anwesend sein.

Mehr als 700 Wahlberechtigte

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 18. Mai, statt. Stand gestern gibt es 730 Wahlberechtigte in den vier Dörfern Neukirchen, Wendemark, Falkenberg und Lichterfelde. In jedem Dorf wird ein Wahllokal geöffnet, die Wahlhelfer sind bereits berufen. Wie es ferner aus der Verwaltung heißt, sind Druck und Versand der Wahlbenachrichtigungen beauftragt worden. Die Wahlbenachrichtigungen werden voraussichtlich in der kommenden Woche verschickt. Gesetzliches Fristende für den Zugang der Wahlbenachrichtigungen bei den Wahlberechtigten sei der 27. April.

Vorgänger Willi Hamann im Januar zurückgetreten

Wenn Homann auch der einzige Kandidat ist und die Wahlbeteiligung deswegen meist geringer ausfällt, hofft er dennoch auf Rückenwind für das sieben Jahre währende Ehrenamt. Tim Homann sitzt seit der Kommunalwahl 2024 im Gemeinderat der Altmärkischen Wische. Aktuell führt Kerstin Musche die Amtsgeschäfte. Willi Hamann war Anfang des Jahres vorzeitig als Wische-Bürgermeister zurückgetreten.

Bei der Vorstellungsrunde der Bürgermeisterkandidaten im Jahr 2018 - sie fand auch im Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen statt - gab es neben Hamann noch zwei weitere Kandidaten: Karsten Reinhardt und Bryan-Xaver Skalei. Soviel ist gewiss: Dieses Mal gibt es keine Stichwahl.