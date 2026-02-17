Im Krankenhaus Seehausen wurden 2025 weniger Patienten als im Vorjahr behandelt. Das Jahresergebnis ist laut Salus-Geschäftsführer aber „mehr oder weniger ausgeglichen“.

Weniger Patienten im Krankenhaus Seehausen, aber erfreulich viele Auszubildende in der Pflege

Auf der Terrasse des Krankenhauses Seehausen (Altmark), von links: Jürgen Richter, Geschäftsführer Salus Altmark Holding, und Florian Landsmann, kaufmännischer Direktor.

Seehausen. - Das Krankenhaus Seehausen hat im vergangenen Jahr gut 11.250 Patienten behandelt. Das sind rund 1.770 weniger als im Vorjahr. Das Jahresergebnis nennt Jürgen Richter, Geschäftsführer der Salus Altmark Holding, „mehr oder weniger ausgeglichen“. Es sei im Minus, aber offenbar nicht dramatisch.