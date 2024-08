Für Schwimmmeister Klaus Gehrke heißt es am 8. September 2024 Abschiednehmen von dem idyllischen Freibad im Kreis Stendal. Was die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck unternimmt, um einen neuen Betreiber zu finden.

Das idyllisch gelegene Freibad in Werben ist über weithin beliebt. Damit es so bleibt, wird zur Badesaison 2025 ein neuer Betreiber gesucht.

Werben. - Wenn Klaus Gehrke in diesem Sommer die Freibadsaison beendet, geht in Werben eine Ära zu Ende. Für den Schwimmmeister Gehrke beginnt am 1. Januar 2025 der Ruhestand. Schon am 8. September fällt für 64-Jährigen der Hammer. 35 Jahre war das Bad mit dem angrenzenden Zeltplatz sein Leben. Was kommt danach? Gibt es einen Nachfolger?