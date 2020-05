Die Tankstelle der VR Plus Altmark-Wendland in Werben wird vorerst nicht geschlossen. Foto: Ingo Gutsche

Die Werbener Tankstelle bleibt vorerst geöffnet, Gerüchte in der Hansestadt besagten anderes.

Werben l Einschnitte bei den Bankgeschäften vor Ort mussten die Einwohner aus Werben und den Nachbardörfern hinnehmen. Die VR-Plus Altmark-Wendland schloss zum 1. April ihre Filiale. Seitdem ist der Geld-Automat außer Betrieb. Die Werbener haben Befürchtungen, dass das Kreditinstitut auch die in seinem Verantwortungsfeld führende Tankstelle an der Straße „Vor dem Seehäuser Tor“ schließen wird.

Vorerst ist dies nicht geplant. Wie VR Plus-Vorstandsmitglied Torsten Dallmann sagte, sei „eine Schließung in der nächsten Zeit“ nicht angedacht. Ein von dieser Bank geplanter Beschluss hinsichtlich der „Tanke“ sei ihm nicht bekannt. Auch wenn er zugibt, das „alles passieren kann“. Diskussionen über die Standorte gebe es regelmäßig. Somit können die Nutzer von Fahrzeugen weiterhin ihren Sprit an der Elbe beziehen. „Ich hoffe, dass es noch lange geht“, meint Werbens Bürgermeister Bernd Schulze bezogen auf die Öffnung der Tankstelle im Elbstädtchen. Allerdings sei er skeptisch, da sich das Kreditinstitut auch bei den Bankgeschäften in Werben zurückgezogen hat. Zum 1. April machte die Filiale dicht. Mit diesem Wegfall konnten die Kunden an diesem Standort sich weder Bargeld auszahlen lassen noch Überweisungen tätigen.

Bei einer möglichen Errichtung eines neuen von einem anderen Unternehmen organisierten Bargeld-Automaten sei die VR Plus und die Verbandsgemeinde behilflich gewesen. Die Gespräche führten jedoch zu keinem positiven Ergebnis.

Bargeldloses Zahlen wichtig

Die Geldauszahlung in Werben sei jedoch nach Ansicht einiger Stadtratsmitglieder und des Bürgermeisters das kleinere Problem. Der im Ort ansässige Einkaufsmarkt bietet seit vergangenem Jahr einen Service an: Direkt mit seiner Girocard kann der Kunde bis zu 200 Euro an der Kasse abheben. Desweiteren ist Bernd Schulze auch mit Werbener Geschäftsinhabern in Gesprächen, um auch dort eine Auszahlung als VR-Plus-Kunde zu ermöglichen.

Wichtiger sei den Einwohnern der bargeldlose Zahlungsverkehr. Überweisungen lassen sich - außer online - in Werben zur Enttäuschung vor allem der älteren Bürger nicht mehr vornehmen. Die Kunden müssen ausweichen, die nächsten Filialen sind in Seehausen und Osterburg. „Es besteht auch die Möglichkeit, das wir Beratungen vor Ort anbieten, wenn der Kunde das wünscht“, sagte Torsten Dallmann zu dem eher seltenen Fall. Auch diese Möglichkeit bestehe nach Rücksprache mit den Beraterinnen und Beratern des Kreditinstitutes.