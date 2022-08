Wie die Osterburger Sekundarschule „Karl Marx“ in das neue Schuljahr startet

Osterburg - Die Zahl der Schüler an der Osterburger Sekundarschule „Karl Marx“ wächst. Nahmen am 2. September 2021 insgesamt 265 Kinder und Jugendliche die Unterrichtsräume an der Ballerstedter Straße in Beschlag, legt das heute begonnene Schuljahr noch eine Schippe drauf. „Jetzt werden bei uns 300 Schüler unterrichtet“, sagt Schulleiterin Doreen Melms. Darunter befinden sich 51 Fünftklässler. Abseits der fünften Klassen wurde an dem Lernort aber noch eine weitere neue Klasse gegründet.