Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wische. - Der Wischeputz 2024 ist vollbracht. An die 50 Freiwillige haben am Sonnabend die Natur von Müll befreit. Allein in Lichterfelde fanden sich 24 Helfer ein. Die Säcke verteilt, die Wege abgesprochen, und schon machten sich die „Wischeputzer“ in die Spur. Sie fanden alles Mögliche: Flaschen, Folienfetzen, Gläser, Autoreifen, Schnüre, Plastikbecher, einen lila Schlüpfer, Malerrolle, Schrankteil, Schuhe, Strickjacke, irgendwelche Rohre, Durchlauferhitzer, Autofußmatte und, und, und ...