In der Nacht vom 12. zum 13. August sind über dem Landkreis Stendal bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Eine Karte zeigt die Orte mit den besten Aussichten. Mit Tipps, was Himmelsgucker noch beachten sollten.

Wo die Sternschnuppen über der Altmark am besten zu sehen sind (mit Karte)

Im August gibt es viele Sternschnuppen zu sehen - die meisten in der Nacht auf Mittwoch (13. August).

Altmark. - Es ist eines der beeindruckendsten Naturspektakel des Jahres und das bei bestem Wetter: Der Höhepunkt der Sternschnuppenzeit ist in dieser Woche. Wer weiß, wo es richtig dunkel ist, hat die besten Chancen auf einen freien Blick zum Meteorschauer. Unsere Karte zeigt, wo die Lichtverschmutzung im Kreis Stendal besonders gering und der Himmel somit sehr dunkel ist.