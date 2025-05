In Stendal sind die Seepferdchenkurse ausgebucht. Die Volksstimme hat in Osterburg und Umgebung nachgefragt, wo Kinder jetzt noch das Schwimmen lernen können.

Wo noch Plätze in Schwimmkursen in Osterburg und Umgebung frei sind

Osterburg. - Die Badesaison steht bevor. Höchste Zeit, dass der Nachwuchs schwimmen lernt. Doch wer im Landkreis Stendal auf der Suche nach einem freien Platz in einem Seepferdchenkurs ist, muss zum Teil monatelang auf der Warteliste Platz nehmen. Eltern im Norden des Kreises haben indes Glück: Wie die Volksstimme in einer Recherche erfahren hat, gibt es in Osterburg, Seehausen und Werben noch freie Plätze in Schwimmkursen.