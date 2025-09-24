Die Stadt Osterburg (Kreis Stendal) will Wohncontainer für Menschen bauen, die sonst auf der Straße leben müssten. Doch wohin mit der Notunterkunft? Die Standortfrage ist heikel, denn kaum jemand will die Obdachlosen als Nachbarn haben.

Wohin mit Obdachlosen? Osterburg will Heim aus Containern neubauen lassen

Obdachlose Menschen will die Stadt Osterburg bald in einem neuen Containerbau unterbringen.

Osterburg. - Die Stadt Osterburg will eine neue Unterkunft für obdachlose Menschen bauen. Das hat Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) kürzlich mitgeteilt. Geplant sei ein Containerbau. Nun muss die Standortfrage geklärt werden. Sie ist umstritten, da Bürger offenbar Angst haben, dass sich ein sozialer Brennpunkt entwickeln könnte.