Theoretisch müsste Arneburg-Goldbeck bis 2035 mehr als 20 Millionen Euro in den Brandschutz stecken. Praktisch wird das nie im Leben finanzierbar sein.

Wolkenkuckucksheim in der Feuerwehr - Goldbecker Rat segnet Pläne ab, die fern der Realität sind

Feuerwehreinsatz in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli in Werben (Elbe). Zwei Autos brannten aus.

Goldbeck. - Mit acht Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung fiel der Beschluss zur Risikoanalyse samt Brandschutzbedarfsplan am Ende noch recht eindeutig aus. Aber nur, nachdem sich die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Arneburg-Goldbeck in ihrer jüngsten Ratssitzung gegenseitig glaubhaft machen konnten, dass ja nicht geht, was nicht geht. Man kann einem nackten Mann nun mal nicht in die Tasche fassen. Oder doch?