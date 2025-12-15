weather heiter
  4. Brandschutz im Landkreis Stendal: Wolkenkuckucksheim in der Feuerwehr - Goldbecker Rat segnet Pläne ab, die fern der Realität sind

Theoretisch müsste Arneburg-Goldbeck bis 2035 mehr als 20 Millionen Euro in den Brandschutz stecken. Praktisch wird das nie im Leben finanzierbar sein.

Von Karina Hoppe 15.12.2025, 16:35
Feuerwehreinsatz in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli in Werben (Elbe). Zwei Autos brannten aus.
Feuerwehreinsatz in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli in Werben (Elbe). Zwei Autos brannten aus. Foto: Feuerwehr Werben

Goldbeck. - Mit acht Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung fiel der Beschluss zur Risikoanalyse samt Brandschutzbedarfsplan am Ende noch recht eindeutig aus. Aber nur, nachdem sich die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Arneburg-Goldbeck in ihrer jüngsten Ratssitzung gegenseitig glaubhaft machen konnten, dass ja nicht geht, was nicht geht. Man kann einem nackten Mann nun mal nicht in die Tasche fassen. Oder doch?