Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt gehört zu den meistbesuchten in der Region. Aber lohnt sich die Anreise überhaupt? Händler und Besucher berichten, was sie ihnen gefällt, was sie überrascht – und was andere Städte besser machen.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 15.12.2025, 18:25
Robert Anton betreibt seit drei Jahren einen Stand auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt. Für das Dach hat extra einen XXL-Schwibbogen mit einem Motiv der Harz-Stadt anfertigen lassen.
Robert Anton betreibt seit drei Jahren einen Stand auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt. Für das Dach hat extra einen XXL-Schwibbogen mit einem Motiv der Harz-Stadt anfertigen lassen. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Endspurt für den Wernigeröder Weihnachtsmarkt: Bis zum Montag, 22. Dezember, locken 69 Händler, Fahrgeschäfte und Lichterglanz. Doch wie kommt der Budenzauber bei Besuchern und Standbetreibern an?