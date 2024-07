Der 17. Biedermeier-Sommermarkt in Werben ganz im Norden von Sachsen-Anhalt und wieder war da dieser Zauber. Für ihn reisen die Besucher auch aus der Ferne an.

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: An hellen Tagen, Herz, welch’ ein schlagen - der Gemische Chor Werben unter Leitung von Jochen Großmann eröffnete den Markt. Natürlich „gut behütet“.

Werben. - Werbens Bürgermeister Bernd Schulze war voll des Lobes. Zwar werde man ihn nie mit so einer komischen Biedermeiermütze sehen, aber was „der Professor“ alias Jochen Großmann da mit dem Gemischten Chor Werben auf die Beine stellt, „das ist wirklich großes Kino. Ich verstehe nichts von Musik, aber das gefällt mir“.

Lorbeeren gab's aber auch für den Bürgermeister. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt klappte wieder wunderbar, was die Parkplätze betrifft, den Aufbau der Stände, ganz herzlichen Dank“, sagte Großmann.

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Protest in Weidenhausen - das Werbener Hoftheater verlegte die aktuelle Windraddiskussion in die Vergangenheit. Mit Happy End. Foto: Karina Hoppe

So also nahm der Biedermeier-Sommermarkt 2024 seinen Anfang. Abermals organisiert vom Arbeitskreis Werbener Altstadt (AWA). Mehr als 40 Stände und ein buntes Kulturprogramm lockten in das Elbestädtchen, die Parkplätze waren gut gefüllt.

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Mechanik pur - dieses kleine Karussell auf dem Sommermarkt wurde per Kurbel mit der Hand angetrieben. Die Kinder hatten sichtlich ihren Spaß. Foto: Karina Hoppe

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Ortrud Doll (rechts), Zahnärztin aus Lüneburg, eröffnete zum Biedermeier-Sommermarkt ihre Chocolaterie. Schwester Gudrun Reunert half beim Service. Foto: Karina Hoppe

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Kein Biedermeiermarkt ohne den Werbener Werner Jose am Akkordeon. Foto: Karina Hoppe

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Fisch und Libelle - Andrea Tuve (mittig) aus Biesenthal bei Wandlitz bot in Werben erstmals Weidenflechtkurse an. Da war Konzentration gefragt. Foto: Karina Hoppe

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: "Böker hökern" in der Straße Schadewachten. Foto: Karina Hoppe

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Auftritt des Gemischten Chors Werben vor der St. Johanniskirche. Foto: Karina Hoppe

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Biedermeier? Woher kommt das eigentlich? Irmgard Gellerich vom Arbeitskreis Werbener Altstadt (AWA) hatte Antworten parat. Foto: Karina Hoppe

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Der Markt beginnt mit dem Hissen der Marktfahne an der "Alten Schule". Die Einnahmen aus den vielen Biedermeiermärkten trugen maßgeblich dazu bei, dass der Arbeitskreis Werbener Altstadt das Gebäude sanieren konnte. Foto: Karina Hoppe

Biedermeier-Sommermarkt 2024 in Werben (Elbe), Landkreis Stendal: Schönste Wildblumensträuße sorgten für Atmosphäre. Foto: Karina Hoppe

Dicke Wolken und eine Husche sorgten Sonnabend am späten Nachmittag für eine Unterbrechung des Marktgeschehens, am Sonntag aber machte die Sonne wieder alles gut. Strahlende Gesichter also bei den Organisatoren, die den Spendenerlös der Biedermeiermärkte in den Erhalt der Altstadt stecken. Die Werbener Christ- und Sommermärkte à la Biedermeier sind überregional bekannt, was man nicht zuletzt am Medieninteresse erkennt: Dieses Mal waren auch Journalisten der Zeitschrift „Landlust“ vor Ort.