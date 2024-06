Osterburg. - Segel setzen, Visionen leben – Leinen los für 51 Abiturienten des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums Osterburg. Die Pennäler haben in einem feierlichen Rahmen in St. Nicolai ihre Reifezeugnisse erhalten.

Ob sie tatsächlich alle durchs Feuer gegangen sind, wie sie am letzten Schultag gesungen hatten – wer weiß? Auf jeden Fall haben alle bestanden. Das Motto „Walt Disney“ zog sich wie ein roter Faden durch die Rede der Schulleiterin Elke Hein. Im Schuljahr 2016/17 hatte sie 104 Schüler in den 5. Klassen begrüßt. Damals zauberte Steffi Dankert noch Elefantenzahnpasta und die Mädchen und Jungen schrieben der Schulleiterin einen Brief mit ihren Träumen und Ängsten. Einer fürchtete schlechtes Schulessen, der andere, verkloppt zu werden.

Jahrgangsstufenbetreuer des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums Ostebrurg, Michael Müller, gratulierte Finn Schmidt und Finn Schröter (rechts) zum Abitur. Foto: Astrid Mathis

Online-Unterricht und Baumaßnahmen stellten die Gymnasiasten bald auf eine ganz andere Probe. Im Schuljahr 2022/23 begann für 72 Schüler die Neuorientierung. Das Lernen konnten ihnen die Lehrer freilich nicht abnehmen. Wie viel Organisationstalent und unaufdringliches Selbstbewusstsein sie inzwischen an den Tag legen, zeigte der letzte Schultag ebenso wie die Vorbereitung des Abiballs. Wie Walt Disney schon sagte: aufhören zu reden, anfangen zu tun.

Elke Hein, Leiterin des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums Osterburg (Kreis Stendal), überreichte die alten Briefe aus der 5. Klasse und Zeugnisse. Foto: Astrid Mathis

Vier Ratschläge gab Elke Hein ganz im Sinne Walt Disneys noch mit auf den Weg: 1. Denke!, 2. Glaube!, 3. Träume 4!, Wage es! Dann war am Freitagnachmittag die Zeit gekommen – für die Übergabe der Reifezeugnisse. Und der Lorbeerkränze.

Eine Woche Kranzflechten liegt hinter Svenja Hennigs, Charlize Rennspieß, Elisabeth Jörke, Viktoria Daner, Hanna Schnell und Hedi Nowack (nicht im Bild) . Foto: Astrid Mathis

Wiebke Seehaus und Anne Bobes mussten nicht nur für ihre 1,0 nach vorn. Während Wiebke Seehaus in Französisch und in Chemie überzeugt hatte, tat sich Anne Bobes in Englisch und Physik besonders hervor. Ines Peller gratulierte Maike Bürgel zu ihrer herausragenden Leistung im Fach Deutsch und bedachte sie mit dem Zitat: „Wenn du liebst, was du tust, wirst du erfolgreich sein.“

Vor dem Einmarsch in die Nicolaikirche Osterburg (von links): Maria Stepanek, Helene Thöns, Konstantin Seidel, Wiebke Seehaus mit Lehrer Michael Müller. Foto: Astrid Mathis

Manfred Weber, der Vorsitzende des Freundeskreises des Gymnasiums, merkte wiederum an: „Es sind die Strolche, die die Welt verändern.“ Sowohl im naturwissenschaftlichen als auch im künstlerischen Bereich zeichnete Helge Michaelis vom Industrie- und Handelsclub aus, bevor der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Osterburg, Nico Schulz (Freie Wähler), das Wort ergriff: „Ich habe vor 32 Jahren mein Abitur gemacht. Was soll so’n alter Sack euch schon sagen?“, begann er und schloss eine Reihe von Wünschen an, die sie zum Denken anregen sollten. Zum Beispiel: Mut, Rückgrat und Menschen, die es gut mit einem meinen, dazu die Kraft, nein zu sagen. Und zurückzukommen.

Der Schulchor des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums Osterburg gestaltete den Auftakt der feierlichen Zeremonie bei der Zeugnisübergabe. Foto: Astrid Mathis

Marla Döge übernahm die Ansprache der Schüler humorvoll und schlagfertig, wie der ganze Jahrgang gewesen sein soll. Es gehe jetzt schon die Frage um: „Was machen wir nur, wenn die weg sind?“ Dabei müsste die Frage eher lauten: „Was machen sie?“

Tja, Pläne haben sie alle: Jan Wallstabe will wie Konstantin Bilang und Sabine Buchner Landwirtschaft studieren, Henrike Mewes Lehramt und Mette-Maje Engel überlegt noch, ob sie erst Hebamme oder Grundschullehrerin werden will. In ihren Briefen konnten sie nachlesen, was sie sich einst erträumt hatten. Wiederkommen war auch dabei.

Die besten Ergebnisse des

Abiturabschlussjahrgangs 2024 am Markgraf-Albrecht-Gymnasium Osterburg erreichten:

Wiebke Seehaus (1,0)

Anne Bobes (1,0)

Marla Döge (1,1)

Liljana Korbus (1,1)

Ines Peller (rechts) gratuliert Maike Bürgel zum Deutsch-Preis. Foto: Astrid Mathis

Der Freundeskreis zeichnete aus in Französisch: Wiebke Seehaus, Englisch: Anne Bobes, Deutsch: Maike Bürgel, Physik: Anne Bobes, Mathematik: Phil Diedrich, Chemie: Wiebke Seehaus, Biologie: Marla Döge, außerdem für soziales Engagement: Jonathan Schulz, Amelie Eckert und Frances Moldenhauer.

Der Industrie und Handelsclub zeichnete aus im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich: Liljana Korbus und Henrike Mewes (Biologie), im sprachlich-künstlerischennBereich: Anne Reppenhagen (Deutsch) und Frances Moldenhauer (Kunst).

Fabian Kröhnert zeichnete in Geschichte aus: Marla Döge und Wiebke Seehaus. Aus dem Chor wurden von Lothar und Corinna Klein verabschiedet: Sabine Buchner, Liljana Korbus, Friederike Krüger, Tomke Anna von Lengen, Alexa Mia Balzer und Max Käfer.