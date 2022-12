Am vierten Advent „Zum Heulen schön“: Besondere Christvesper in der Nicolaikirche Osterburg

Der Adventskalender von Osterburg hält ein Schmankerl vor. Am vierten Advent ist in St. Nicolai eine anglikanische Christvesper zu erleben. Regionalkantor Friedemann Lessing verrät VS-Redakteurin Karina Hoppe in einem Interview, was daran so schön ist.