Am 9. und 10. September wird in Königsmark bei Osterburg gefeiert. Die Gastgeber locken mit vielen Attraktionen.

Königsmark vs - Der Kultur- und Sportverein der Altgemeinde Königsmark hat für sein Dorffest am 9. und 10. September ein großes Programmpaket geschnürt. Das macht Enrico Günther seitens der Organisatoren deutlich.

Danach legt die Sause am Sonnabend, 9. September, mit dem traditionellen Umzug durch Königsmark los. Start ist gegen 13 Uhr in Höhe der Kita, Ziel ist das Festgelände am östlichen Dorfrand. Im Umzug werden Zuschauer unter anderem die Feuerwehr, Landtechnik, die Mädchen und Jungen aus dem Königsmarker Kindergarten „Kleiner Fratz“ sowie Mitglieder des Kultur- und Sportvereins der Altgemeinde entdecken können. Auf dem Festgelände wartet dann ein vielfältiges Nachmittagsprogramm. So ist ein Kinderfußballturnier geplant, für die jüngsten Festgäste stehen zudem eine Hüpfburg, Schmink-Möglichkeiten oder Quads bereit.

Wer mag, kann sich im Bungee-Jumping ausprobieren und beim „Hau den Lukas“ seine Kraft unter Beweis stellen, Die örtliche Jägerschaft bietet Preisschießen und -würfeln an. Und seitens der Feuerwehr Königsmark sind Vorführungen angekündigt. Landtechnik ist im „Schau-Einsatz“ unterwegs, mit einem Bagger können Reifen gestapelt werden. Natürlich „fahren“ die Veranstalter auch ein großes Imbiss- und Getränkeangebot auf: Kaffee und Kuchen stehen bereit, ansonsten sollen unter anderem Schwein am Spieß, geräucherte Forellen, Langos und Crêpes sowie Obstweine zum Zugreifen verlocken.

Tanzlustige können sich den Abend vormerken. Ab 20 Uhr steht die „Groove“n Soul Company“ auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.

Das Programm am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr und sehr sportlich. Sowohl ein Fußball- als auch ein Volleyballturnier sind geplant. Anmeldungen von interessierten Freizeitteams nehmen Familie Roefe (Tel. 039390/8 21 14) oder Helmut Sasse (Tel. 039390/8 21 42) entgegen. Von 11 Uhr bis 14 Uhr ist ein Bürgerfrühstück vorgesehen, das von dem „Sax“n Anhalt Orchester“ begleitet wird. Wer am Bürgerfrühstück teilnehmen möchte, zahlt im Voraus bitte eine Sicherheitsgebühr von fünf Euro. Anmeldungen sind bei Familie Roefe (Tel. 039390/8 21 14) möglich. Für die jüngsten Besucher steht eine Hüpfburg bereit. Gegen 14 Uhr startet mit dem Familiennachmittag der finale Höhepunkt des Königsmarker Dorffestes. Auf die Besucher warten Kaffee und Kuchen sowie ein unterhaltsames Programm. So sind Auftritte der Wischebläser, des dorfeigenen Männerballetts und nicht zuletzt des Königsmarker Chaostheaters angekündigt.