Eigentlich sollte es mit den kostenlosen Corona-Schnelltests losgehen. Aber: In Sachsen-Anhalt bietet derzeit nur ein Bruchteil der Apoth...

Magdeburg



Auch in Sachsen-Anhalt haben seit gestern alle Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Doch Apotheken oder Arztpraxen waren zu Wochenbeginn gar nicht oder unzureichend auf Testungen vorbereitet. In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit 577 Apotheken. Von diesen sind bei der Apothekerkammer bislang nur 15 registriert, die auch Corona-Schnelltests anbieten. Eine Sprecherin begründete dies damit, dass die Testverordnung des Bundes noch nicht in Kraft getreten sei.



In Sachsen-Anhalt gebe es eine Struktur an Arztpraxen und Fieberzentren, in denen schon Corona-Testungen durchgeführt würden, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) gestern. „Darauf werden wir aufbauen“. Aktuell würden Gespräche mit Apothekern geführt.



Apotheken könnten den Service anbieten und hätten ein breites Netz im Land, sagte Grimm-Benne. Sie setze darauf, dass schnell Angebote geschaffen werden könnten. Zudem werde mit der Kassenärztlichen Vereinigung besprochen, wie das Netz der Ärzte, die Corona-Testungen anbieten, noch enger gestrickt werden könne.



Grimm-Benne betonte, dass die seit gestern geltenden Corona-Regeln für Sachsen-Anhalt keine Pflicht vorsähen, ein negatives Testergebnis vorzulegen, wenn etwa eine Fahrstunde oder ein Besuch bei der Kosmetikerin anstünden. Grimm-Benne sagte: „Wir können einen Test-Nachweis erst fordern, wenn die Strukturen sicher stehen.“



Schnelltests auf Halde

Für den Einkauf der Tests ist derjenige zuständig, der die Testungen anbietet, sagte die Ministerin. Sach- und Personalkosten könnten abgerechnet werden. Laut Bundesgesundheitsministerium gibt es genug Schnelltests. Den Herstellern zufolge lägen 150 Millionen Schnelltests auf Halde und könnten direkt geliefert werden.



Sachsen-Anhalts SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte, Bundesminister Spahn habe „mehrfach Projekte der Pandemiebekämpfung angekündigt, von denen sich dann herausstellte, dass sie gar nicht vorbereitet waren - so auch beim Thema Schnelltests. Diese Art von Ankündigungspolitik geht auf Kosten der Länder und der Kommunen.“



„Die Ankündigung des Bundes war leider offensichtlich verfrüht“, kritisierte CDU-Sozialpolitiker Tobias Krull. „Weder ist abschließend geklärt woher die Tests in den benötigten Umfängen herkommen, noch wer die entsprechenden Testkapazitäten vor Ort zur Verfügung stellt.“ Ulrich Siegmund (AfD) sagte, Schnelltests hätten „eine Fehlerquote von bis zu vier Prozent, was zu massiven falsch positiven Testergebnissen führen könnte“. So werde noch mehr Unruhe geschaffen.“ Linke-Fraktionschefin Eva von Angern warf der Landesregierung vor, beim Testen zu versagen.