1000 Jahre Lagendorf - ein Ort im Altmarkkreis feiert sich selbst

Lagendorf - „Der Zusammenhalt der Leute, dass sich alle gut verstehen und dass jeder mit jedem spricht“: Das bezeichnet Horst Panzer als das Besondere an Lagendorf. Er muss es wissen: Denn der heute 88-Jährige, der seit 1952 in Lagendorf lebt, ist der älteste Dorfbewohner. Er darf am Sonnabend gemeinsam mit Bernd Hane, Bürgermeister der Gemeinde Dähre, die Gedenktafel enthüllen, die die nächsten Generationen an das 1000-Jährige erinnern wird.