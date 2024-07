Pauline Mara Bauer aus Salzwedel ist gerade 19 und schreibt eigene Songs. Ihr aktuelles Lied kommt gut an. Die junge Frau träumt von einem Auftritt in ihrer Heimatstadt.

Salzwedel. - Noch vor 10, 15 Jahren gab es mehrere Bands mit jungen Musikern in Salzwedel, die auf die Bühne im Club Hanseat drängten, um ihre Songs zu präsentieren. Es spielen zwar noch immer viele gute, junge und ältere Musiker in der Stadt. Doch Konzertabende, an denen mehrere Solo-Künstler und Bands aus Salzwedel mit eigenen Stücken das Programm füllen, sind aktuell ein illusorischer Wunsch.