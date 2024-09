Luise Richter ist im Altmarkkreis 2024 eine von sieben Absolventen im Tischlereihandwerk und darunter die einzige Frau. Die Ausbildung ist nur noch mit Ausnahmegenehmigung in Salzwedel möglich.

19-Jährige hat den Tischler-Gesellenbrief in der Tasche

Frau in einer Männerdomäne

Apenburg. - Stolz zeigt Luise Richter aus Apenburg ihr Tischler-Gesellenstück: eine Haustür aus Eiche – edel und beständig. Luise hat in diesem Jahr ihren Abschluss an den Berufsbildenden Schulen (BbS) in Salzwedel gemacht und im Familienbetrieb ihres Vaters Detlef gelernt. Er ist Meister und Tischler mit Leib und Seele. Im Vergleich zu Kunststoff sei die Lebensdauer von Holz länger. „Wenn Holz ordentlich gestrichen und gepflegt wird, hält es ewig“, weiß Detlef Richter.