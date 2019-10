Als der Regen ging, kamen die Besucher zum 29. Salzwedeler Nysmarkt: Und sie rockten zur AC/DC-Coverband „Black Ice“ ordentlich ab.

Salzwedel l Da wackelte am Sonnabend (5. Oktober) nach 18 Uhr für gut zwei Stunden nicht nur die Volksstimme-Bühne am Rathausturmplatz sondern der Rathausturm gleich mit. Ein Feuerwerk des Hardrock zündeten die Italiener der AC/DC-Coverband „Black Ice“ . Dabei hatten sie die Menge bei ihrem Gig schnell eingefangen. Die Zuhörer rockten kräftig ab und bewunderten vor allem einen der Protagonisten.

Vittorio „Vitto“ Staffolani machte seinem Vorbild Angus Young als Lead-Gitarrist alle Ehre, wirbelte in Wahnsinnstempo über die Bühne, mit kurzen Ausflügen ins Publikum. Als die „Rampensau“ auch noch die Hüllen, zumindest am Oberkörper, fallen ließ, tobte das Publikum. Klassiker wie „Hells bBlls“ oder „T.N.T“ brachten die Mannen um Frontsänger Corrado „Voice“ Peluso nah an das musikalische Original heran. Mit der Verpflichtung dieser Band hatten die Nysmarkt-Organisatoren einen Glücksgriff getätigt, der auf eine Wiederholung wünschen lässt.

Ehrung für Fanfarengarde

Dass der Nysmarkt in diesem Jahr doch noch viele Gäste nach Salzwedel lockte, war am Freitag zunächst stark zu bezweifeln, doch als am Sonnabend die Sonne herauskam, kamen auch die Besucher in Scharen. Publikumsmagneten waren dabei die Auftritte heimischer Tanzgruppen auf den beiden Bühnen, zu denen die Freunde und Familien der Akteure strömten.

Bilder Ein Publikumsmagnet der den Rathausturmplatz zum Wackeln brachte: Die AC/DC-Coverband „Black Ice“ aus Italien erwiesen sich als Glücksgriff der...



Resistance nennt sich diese Tanzgruppe der Tanzschule Müller. Sie präsentierten am Rathausturmplatz passenderweise den „Resist-Mix“. Foto:...



Nobody Knows mit Frontmann Max Heckel schlugen auch mal leise Töne an, dem Publikum gefiel es. Foto: David Schröder



Am Donnerstag hatte Bürgermeisterin Sabine Blümel den 29. Nysmarkt eröffnet, am Sonnabendmorgen weckte die Fanfarengarde die Stadt mit ihren Klängen. Zur Ehrung ihres im Sommer errungenen Landesmeistertitels überreichte Blümel an die Vorsitzende der Fanfarengarde, Maria Ohk, eine kleine finanzielle Unterstützung. Die Musiker dankten mit einem Ständchen und führten am Abend noch den großen Laternenumzug durch die Innenstadt an, zudem zahlreiche Kinder mit ihren Eltern gekommen waren.

Nysmarkt 2019 Salzwedel (ds) l Auf Regen folgte die Sonne, und dann kamen auch die Besucher. Vier Tage lang feierten die Salzwedeler den 29. Nysmarkt. Rockig wurde es bei "Black Ice", der AC/DC-Coverband aus Italien, auf dem Rathausturmplatz. Ein Publikumsmagnet der den Rathausturmplatz zum Wackeln brachte: Die AC/DC-Coverband "Black Ice"...



Sie rockten am Sonnabend die Massen am Rathausturmplatz: Sänger Corrado "Voice" Peluso (rech...



Besondere Ehre für die Salzwedeler Fanfarengarde. Für ihren Erfolg bei der Landesmeiste...



Die Klänge der Fanfarengarde Salzwedel sind traditioneller Bestandteil des Nysmarktes. Foto:...



Die Mitglieder der Salzwedeler Stadtwache waren ständig in der Stadt unterwegs und hatten da...



Das Duo Hoahnenfoot präsentierte Songs auf Hochdeutsch und Platt. Foto: David Schröder



Hände hoch zur Kinderparty mit Frank und seinen Freunden an der Marktplatzbühne. Foto: ...



Frank und seine Freunde, darunter das Zappeltier, ließen die Kinderaugen am Marktplatz strah...



Die Darbietungen der Tanzschule Müller lockte am Sonnabendnachmittag hunderte Zuschauer vor ...



Gegen die Schwerkraft: Die Tänzer der Gruppe Fitschebeen boten den Zuschauern am Rathausturm...



Wirbelwind auf der Bühne: Die Fitschebeen in Aktion. Foto: David Schröder



Die Fitschebeen stehen nicht nur für Volkstanz sondern können auch ganz modern. So zeig...



Thomas Ansgar Müller (links) machte Werbung für die Fitschebeen. Die lokale Tanzgruppe ...



Die Funkey Monkeys der Tanzschule Müller zeigten den Monkey Mix am Rathausturmplatz. Foto: J...



Mit ihren Plüschtieren präsentierten die Mädchen der Jeté Minis das "Teddybea...



Die Knuddelmonster zeigten ihre Choreographie zum Titel "Millionen Farben". Foto: Jörg Schulze



Die Trouble Shinies der Tanzschule Müller wurden vom großen Publikum am Rathausturmplat...



Resistance also Widerstand nennt sich diese Tanzgruppe der Tanzschule Müller. Sie präse...



Zu lauten Bässen boten die Frauen von Jumping Fitness aus Diesdorf einen atemberaubenden Ein...



Begeistert betrachten Diana und Ben Siebner das bunte Kunstwerk aus Zuckerwatte. Ein Familienaus...



Die Tanzgruppen des Erdgas Carneval Clubs Salzwedel boten auf den beiden Bühnen kleine Tanzs...



Die Schiffschaukel war auch zu später Stunde noch gut besetzt. Foto: David Schröder



Ein Anziehungspunkt für Familien und die städtische Jugend, der Autoscooter und die wei...



Hardrock total auf der Bühne der Volksstimme mit "Black Ice" aus Italien. Foto: David Schr...



Echte Fans in echten Kutten. Foto: David Schröder



Corrado "Voice" Peluso kam der Stimme des langjährigen AC/DC-Frontmanns Brian Johnson ziemli...



Lead-Gitarrist Vittorio "Vito" Staffolani war mit seinem Temperament nicht aufzuhalten. Die AC/DC...



Die Rocker der AC/DC-Coverband lockten das Publikum auf den bebenden Rathausturmplatz zur Bü...



Freundeskreise, Familien und Rockfans feierten gemeinsam vor der Bühne am Rathausturmplatz. ...



Die Pommesgabel gehört dazu. Foto: David Schröder



Die Stimmung vor der Bühne stimmte. Foto: David Schröder



Alle Klassiker hatten die Italiener bei ihrem Gig parat. Hells Bells oder T.N.T durften nicht feh...



Enrico "Enry" Raimondi war eher der ruhende Pol bei den Hardcore-Rockern aus Italien. Foto: David...



Auf der Zeltbühne an der Burgstraße hatten Jack Flex am Sonnabend ihre Fans versammelt....



Nobody Knows mit Frontmann Max Heckel schlugen auch mal leise Töne an, dem Publikum gefiel e...



Lars Düseler, Bassist von Nobody Knows, bewies sein Können mit der Mundharmonika gleich...



Nach der harten Rockmusik wurde es auf der Volksstimme-Bühne noch etwas besinnlicher. Dort gastierten die Stimmungsgaranten von Nobody Knows um ihren Frontmann Max Heckel. Mit dem „Po-Song“ sorgten sie für Spaß vor und auf der Bühne. Doch die altmärkische Band hatte auch etwas ruhigere Titel parat. Ein passender Ausklang des Nysmarkttages.

Etwas Kritik gab es bei Marktbesuchern auch ab und an zu hören. So wünschten sich die Gäste etwas mehr Vielfalt zwischen den Marktständen, die doch häufig nur kulinarische Genüsse anboten. Heimische Vereine waren neben den Bühnen kaum vertreten.