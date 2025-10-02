Wer zu Zeiten der Deutschen Vereinigung geboren wurde, ist heute Mitte 30 – und Deutscher. Oder was? Junge Altmärker geben überraschende Antworten.

35 Jahre alt und immer noch Ossi? Oder Wessi? Wie sehen sich die Millenials?

„Ossi oder Wessi“ – steht auf einem Stück der Berliner Mauer. Ist die Mauer im Kopf immer noch da? Auch bei den Nachwendekindern? Die Volksstimme fragte nach.

Altmark. - „Ich glaube, unser Blick auf die ostdeutsche Geschichte ist ein anderer. Er ist unbeschwerter.“ Die junge Frau, die das sagt – in ihrem Buch „Ostbewusstsein“ – ist Valerie Schönian, geboren im Herbst 1990 in Gardelegen. Genau zur Wendezeit. Die Journalistin sagt: „Wir verstehen den Osten, genau so wie den Westen.“ Ist das wirklich so? Wie empfinden das die Nachwendekinder in der Region?