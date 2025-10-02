weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Nachwendekinder aus der Altmark 35 Jahre alt und immer noch Ossi? Oder Wessi? Wie sehen sich die Millenials?

Wer zu Zeiten der Deutschen Vereinigung geboren wurde, ist heute Mitte 30 – und Deutscher. Oder was? Junge Altmärker geben überraschende Antworten.

Von Antje Mewes und Gesine Biermann 02.10.2025, 06:00
„Ossi oder Wessi“ – steht auf einem Stück der Berliner Mauer. Ist die Mauer im Kopf immer noch da? Auch bei den Nachwendekindern? Die Volksstimme fragte nach. Symbolfoto: dpa

Altmark. - „Ich glaube, unser Blick auf die ostdeutsche Geschichte ist ein anderer. Er ist unbeschwerter.“ Die junge Frau, die das sagt – in ihrem Buch „Ostbewusstsein“ – ist Valerie Schönian, geboren im Herbst 1990 in Gardelegen. Genau zur Wendezeit. Die Journalistin sagt: „Wir verstehen den Osten, genau so wie den Westen.“ Ist das wirklich so? Wie empfinden das die Nachwendekinder in der Region?