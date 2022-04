Wie sieht die Praxis für 3G am Arbeitsplatz in Salzwedel aus?

Salzwedel - Am 19. November ging die Meldung von 3G am Arbeitsplatz durch die Medien, am 24. November trat das neue Infektionsschutzgesetz, auf dem die Regel beruht, in Kraft. Es gilt bundesweit zunächst bis zum 19. März 2022. Wie wird diese Regelung in Salzwedel gerhandhabt?