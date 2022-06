41. Internationaler Hansetag: Salzwedeler Stadtwache im Zeichen der Hanse in Riga unterwegs

Die Salzwedeler Stadtwache am Stand der Hansestadt Koknese beim 41. Internationalen Hansetag in Riga.

Riga/Salzwedel - 20 Stunden, so lange dauerte die Fahrt der Salzwedeler Stadtwache bis in die lettische Hauptstadt Riga. Herold Manfred Preuß, Landsknecht Enrico Dannies, Marinekamerad Franz Nagy und Schmied Bruno Sill machten sich am Donnerstag um 21 Uhr dorthin auf den Weg, um Salzwedel beim Internationalen Hansetag zu vertreten.