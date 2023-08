Autor Christian Maintz und der aus Kino und TV bekannte Schauspieler Gustav Peter Wöhler sind am 22. September in Salzwedel, um Zuhörer im Kunsthaus zu unterhalten.

Salzwedel - Mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf spielte sich Gustav Peter Wöhler 2006 in die deutschen Kinderzimmer, als er im Kinofilm „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ den Zwerg Cookie verkörperte. Es ist aber bei weitem nicht der einzige Streifen, der über die TV-Geräte und Kinoleinwände der Republik flimmerte. Wöhler blickt auf eine beachtliche Filmografie, begeistert sein Publikum seit Jahrzehnten auf Theater- und Musikbühnen. Nun kommen die Altmärker in den Genuss, den Künstler live zu erleben.

Tatort, Soko Leipzig, Polizeiruf 110, Der Fischer und seine Frau, Winnetou – der Mythos lebt, Die Kanzlei: Die Liste ist riesig, in der Gustav Peter Wöhler mitwirkte. Darsteller, Hörspielsprecher, Musiker – in zahlreichen Formaten wirkte der Künstler, der 1956 in Bielefeld geboren wurde, mit. Für seine Sprecherrolle in Vielen Dank für das Leben von Sibylle Berg wurde er mit dem Deutschen Hörbuchpreis als Bester Interpret ausgezeichnet.

Am 22. September können die Besucher des Salzwedeler Kunsthaus ebenfalls zuhören. Denn Gustav Peter Wöhler kommt für einen Auftritt in die Hansestadt.

An diesem Freitagabend lesen Wöhler und Autor Christian Maintz ab 20 Uhr humoristische Texte über zwei sehr grundlegende irdische Bedürfnisse: das Essen und das Trinken, kündigt Anne Schliephake vom Kunsthaus an. „Sie singen vom Knödel, preisen Müsli und Rosenkohl, Kartoffeln und Lauch, Fisch und Fleisch, Bier und Slibowitz und bitten Dichter wie Heinrich Heine, Wilhelm Busch, Joachim Ringelnatz, Mascha Kaléko und viele andere zu Tisch.“

Christian Maintz ist Autor, Literatur- und Medienwissenschaftler. Der Abend basiere großenteils auf seiner Gedichtsammlung „Vom Knödel wollen wir singen“, die im Verlag Antje Kunstmann erschienen ist, so Schliephake zum Hintergrund. Und damit lasse sich zeigen, dass die deutsche Literatur keine komikfreie Zone sei. Im Gegenteil.

Zu diesem Zweck hat sich Christian Maintz den bekannten deutschen Schauspieler Gustav Peter Wöhler mit ins Boot geholt. Und Maintz, dem bereits zweimal der Wilhelm-Busch-Preis verliehen wurde, liest oft im Duett mit Prominenten, so Anne Schliephake. „Früher mit Harry Rowohlt, heute mit Barbara Auer, Meike Droste, Nina Petri, Peter Lohmeyer.“

Und ob man tatsächlich einen ganzen Abend mit kulinarischen Texten füllen kann; davon können sich die Altmärker am 22. September selbst überzeugen. Karten zur Veranstaltung gibt es beim Kunsthaus-Team im Vorverkauf zu 20 Euro, an der Abendkasse sind es 5 Euro mehr.

Die Kunsthaus-Mitarbeiter sind telefonisch unter der Rufnummer 03901/30 22 777 zu erreichen, alternativ via E-Mail an: info@kunsthaus-salzwedel.com.