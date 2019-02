Die Abstimmung für die Aktion Altmark-Hochzeit 2018 hat begonnen. Das Paar, das die meisten Stimmen bekommt, gewinnt einen Reisegutschein.

Salzwedel l Wer wird das Hochzeitspaar des Jahres 2018 in der Altmark? Darüber kann jetzt abgestimmt werden.

28 Paare, die sich im Laufe des vergangenen Jahres 2018 das Ja-Wort gegeben haben, sandten ihr Foto an die Volksstimme und beteiligten sich mit dessen Veröffentlichung an der Aktion. In der ersten Runde treffen unsere Leser auf der Homepage der Volksstimme eine Vorauswahl. Mitmachen ist ganz einfach: Klicken Sie Ihr Favoritenpaar an und schon ist Ihre Stimme registriert. Die zehn Paare, die die meisten Stimmen erhalten, nehmen an der zweiten Runde teil. Am Sonnabend, 9. März, werden diese Paare in Ihrer Volksstimme veröffentlicht. Leser haben dann die Möglichkeit, über „ihr“ Traumpaar per Coupon abzustimmen. Auch die Möglichkeit der Online-Abstimmung wird es dann wieder geben. Das Paar, das die meisten Stimmen erhält, wird nach dem Ende der Abstimmung am 16. März bekannt gegeben. Es gewinnt einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro.

Die meisten Paare, die sich im vergangenen Jahr an der Aktion beteiligten, haben sich übrigens auch in der Altmark das Ja-Wort gegeben. Ein Paar entschied sich für die romantische Burg Falkenstein im Harz. Die Hochzeitssaison begann pünktlich Ende April. Die meisten Paare nutzen auch die sommerliche Witterung für den schönsten Tag des Lebens. Zwei Paare heirateten im Oktober vergangenen Jahres, ein weiteres Paar wird seinen Hochzeitstag künftig immer kurz vor Weihnachten feiern.

