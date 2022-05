Altmark-Klinikum: Ein PCR-Test pro Woche fürs Personal?

Das Team der Covid-Stationen in Krankenhäusern ist besonders gefährdet. Auf welche Teststrategie setzt das Altmark-Klinikum?

Altmarkkreis - Die vierte Corona-Welle – in der Westaltmark ist sie überdurchschnittlich schnell, die Inzidenz liegt über 400. Täglich neue Fälle. Aktuell mehr als 20 Infizierte mussten in den Krankenhäusern in Gardelegen und Salzwedel stationär aufgenommen werden. Das Klinikum zog die Konsequenz und kappte die Besuchsregelung.