In der Salzwedeler Bildungsstätte auf dem Fuchsberg zeigten angehende Köche und Servicekräfte bei der 29. Altmark-Meisterschaft ihr Können.

Salzwedel. - Während in der Küche die fünf angehenden Köche wirbelten, dekorierten die Servicekräfte die Tische im Foyer der Berufsbildenden Schulen in Salzwedel. Sie machten am Donnerstag aus der Bildungseinrichtung einen Gourmet-Tempel.