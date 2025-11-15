Reform des Deutschlandtickets Altmarkkreis erhält mehr Mittel für den Nahverkehr
Mit der bundesweiten Neuregelung steigen die Einnahmen der PVGS deutlich. Parallel dazu erhöhen die Verkehrsminister den Preis des Deutschlandtickets. Die Auswirkungen für Fahrgäste und Region im Überblick.
15.11.2025, 07:45
Altmarkkreis. - Gute Nachrichten für den Nahverkehr im Altmarkkreis: Durch eine Neuregelung der Einnahmenverteilung beim Deutschlandticket fließt künftig mehr Geld an die Personenverkehrsgesellschaft PVGS.