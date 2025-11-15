weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Reform des Deutschlandtickets: Altmarkkreis erhält mehr Mittel für den Nahverkehr

Reform des Deutschlandtickets Altmarkkreis erhält mehr Mittel für den Nahverkehr

Mit der bundesweiten Neuregelung steigen die Einnahmen der PVGS deutlich. Parallel dazu erhöhen die Verkehrsminister den Preis des Deutschlandtickets. Die Auswirkungen für Fahrgäste und Region im Überblick.

Von Elisa Schulz 15.11.2025, 07:45
Chipkarte oder online: Das D-Ticket wird teurer.
Chipkarte oder online: Das D-Ticket wird teurer. Foto: picture alliance/dpa

Altmarkkreis. - Gute Nachrichten für den Nahverkehr im Altmarkkreis: Durch eine Neuregelung der Einnahmenverteilung beim Deutschlandticket fließt künftig mehr Geld an die Personenverkehrsgesellschaft PVGS.