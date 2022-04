Altmarkkreis: Geflüchtete wochenlang ohne Gesundheitsprüfung

Salzwedel - Noch ehe die ersten Bomben in ihrer Stadt fielen, floh eine größere ukrainische Familie (Name ist der Redaktion bekannt) aus ihrer Heimatstadt. Mit Zügen gelangte sie unversehrt nach Deutschland, zunächst in eine Aufnahmeeinrichtung in Berlin. Kurz darauf wurden die Ukrainer dem Altmarkkreis Salzwedel zugewiesen, wo sie in einer Sammelunterkunft ankamen. Von dort aus quartierte sie der Altmarkkreis zügig bei einem privaten Vermieter ein.