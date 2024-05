Camper liegen vor ihrem Wohnmobil in der Sonne. Der Altmarkkreis hat die vergleichsweise höchste Dichte an zugelassenen Campern Sachsen-Anhalts.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altmarkkreis. - Einfach losfahren, wann es gerade passt und wohin einem der Sinn steht. An schönen Stellen in der Natur übernachten, ohne viel Geld dafür zu bezahlen – ein komfortables „Hotelzimmer“ immer dabei. Der Urlaub im Wohnmobil hat ohne Zweifel seine Vorzüge. Und so wundert es nicht, dass Wilfried Bettzieche sein Wohnmobil als einen der Gründe nennt, warum er im Juni nach 34 Jahren sein Amt als Ortsbürgermeister von Riebau niederlegen will.