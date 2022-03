Altmarkkreis: Landratswahl geht in die zweite Runde

Altmarkkreis - Die Westaltmärker müssen in zwei Wochen noch einmal an die Urne. Die Landratswahl geht in die nächste Runde. Steve Kanitz (SPD) und Andreas Kluge (CDU) lagen nur gut 3 Prozentpunkte auseinander. Insgesamt gab es im Wahlverhalten regional aber große Unterschiede.