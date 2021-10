Altmarkkreis: Mehr als 100 neue Corona-Fälle - Landrat Ziche spricht von „dramatischer Entwicklung“

Salzwedel (me) - Die Corona-Infektionslage im Altmarkkreis hat sich erneut zugespitzt. Nachdem es am Dienstag (26. Oktober) beim Robert-Koch-Institut (RKI) Probleme bei der Übermittlung von Zahlen gab, wurden für Montag und Dienstag 42 Neuinfektionen gemeldet. Doch damit nicht genug: Mittwoch sind dem Gesundheitsamt des Altmarkkreises weitere 75 neue positive Laborbescheide übermittelt worden, die in die Statistik der Neuinfektionen beim RKI für Donnerstag einfließen, teilt das Presseteam des Altmarkkreises mit. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Altmarkkreis beträgt aktuell 270,9, das ist mit großem Abstand der höchste im Bundesland, der Durchschnittswert für Sachsen-Anhalt liegt bei 101,9.

„Aus meiner Sicht eine dramatische Entwicklung, auf die reagiert werden muss“, erklärt Landrat Michael Ziche in einer Mitteilung. Und weiter: „Mehr als 100 Neuinfektionen an zwei Tagen im gesamten Kreisgebiet - dieses Infektionsgeschehen erfordert schnelle und konkrete Maßnahmen“, so Ziche.

Neue Verordnung gilt ab Montag, 1. November

Der Kreis handelt, indem er neue Verordnung ab Montag, 1. November, erlässt. Sie soll die 3G-Regel für den Innenbereich beinhalten. „Das heißt, dass in geschlossenen Räumen von Gaststätten, Kultur- Bildungs- und Sporteinrichtungen sowie körpernahen Dienstleistungen nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen der Zutritt gewährt werden darf“, informiert das Presseteam. Bisher war das in den Hygienekonzepten, der Vereine, Veranstalter und Gastronomen unterschiedlich geregelt, erläutert Kreissprecherin Birgit Eurich auf Nachfrage. Veranstaltungen im Außenbereich sind vorerst ausgenommen.

Der Landrat appelliert, alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen, auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten, die notwendigen Mindestabstände einzuhalten und im öffentlichen Bereich Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wichtig bleibe auch Innenräume regelmäßig zu lüften.

13 Corona-Patienten aktuell im Krankenhaus

13 Patienten mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion werden aktuell im Krankenhaus behandelt, hinzu kommt ein Erkrankter der intensivmedizinisch versorgt werden muss. Die Mittwoch vom RKI gemeldeten 42 Neuinfektionen stammen aus den Einheits- und Verbandsgemeinden Arendsee, Gardelegen, Kalbe, Klötze, Beetzendorf-Diesdorf und Salzwedel.

Als Gemeinschaftseinrichtung ist aktuell ein Seniorenheim im Bereich Salzwedel betroffen, teilt das Presseteam mit.