Altmarkkreis Salzwedel: Eichenspinner wird bekämpft

Salzwedel (me) - In der kommenden Woche, voraussichtlich am Donnerstag soll mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Altmarkkreis begonnen werden. Der Altmarkkreis, das Betreuungsforstamt Westliche Altmark und die ausführende Firma seien derzeitig in konkreten Gesprächen, um den Bekämpfungstermin festzulegen, informiert das Presseteam. Der Wirkstoff mir dem Namen „Bacillus thurigensis subspecies kurstaki“ wird an Waldrändern vom Hubschrauber aus ausgebracht.

Folgende Gemarkungen werden einbezogen: Einheitsgemeinde Gardelegen - Algenstedt, Lüffingen, Mieste, Miesterhorst, Schenkenhorst, Zichtau

Einheitsgemeinde Arendsee –

Kleinau, Lohne, Neulingen, Sanne-Kerkuhn

Einheitsgemeinde Kalbe –

Altmersleben, Hagenau, Jeetze, Kakerbeck, Winkelstedt, Wernstedt

Einheitsgemeinde Klötze –

Klötze, Kunrau, Wenze

Auf Grund der notwendigen optimalen Witterung – kein Regen, kein starker Wind, keine starke Sonneneinstrahlung – kann der genaue Termin noch nicht bekanntgegeben werden, erklärt das Presseteam. Sobald ein Termin feststeht, werde die Kreisverwaltung darüber informieren.

Die betroffenen Flächen sind dann für 48 Stunden gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Für weitere drei Wochen ist dort das Sammeln von Waldpilzen, wild wachsenden Früchten und Wildkräutern verboten.

Eine chemischen Bekämpfung vom Boden aus erfolgt an besonders gesundheitsgefährdeten Bereichen im Mai und Juni, ab Juli geht es den Raupen mechanisch über das Absaugen an den Kragen. Diese Maßnahmen organisieren die Gemeinden und die jeweiligen Straßenbaulastträger.