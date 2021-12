Altmarkkreis Salzwedel erhält Impfstoff für Kinder

Altmarkkreis (vs) - Der Altmarkkreis Salzwedel erhält einen speziellen Impfstoff von Biontech/Pfizer, der für Kinder zwischen fünf und elf Jahren geeignet ist. Darüber informierte Inka Ludwig vom Presseteam des Altmarkkreises. Um kindgerecht impfen und die Eltern ausreichend beraten zu können, werden die Impfzentren in Salzwedel und Gardelegen gesonderte Kinder-Impftage anbieten. An diesen Tagen werden nur Kinderärzte die Impfungen vornehmen.

Landrat Michael Ziche verweist darauf, dass für Kinder ohne Vorerkrankungen nur ein geringes Risiko bestehe, schwer an Covid 19 zu erkranken. Jedoch würden die Inzidenzen bei Kindern im Altmarkkreis sehr hoch sein. Das Virus werde in die Familien getragen und könne sich verbreiten.

Die Kinder-Impftage werden am 28. Dezember von 10 bis 15 Uhr in Salzwedel, Buchenallee 2-4, und am Mittwoch, 29. Dezember, von 9 bis 15 Uhr in Gardelegen, Philip-Müller-Straße 18, angeboten. Termine können noch im Buchungsportal oder unter Telefon 03901/84 07 91 (erreichbar bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr) gebucht werden. Ein Elternteil muss das Kind begleiten, das zweite die Einwilligung schriftlich geben.