Altmarkkreis Salzwedel hat einen halben Lottomillionär

Altmarkkreis - Fast eine halbe Million, genauer gesagt 468.374 Euro, hat eine bislang noch unbekannte Person aus dem Altmarkkreis Salzwedel gewonnen.

Sie hat beim Eurojackpot mitgespielt und bei der Ziehung am Freitagabend alle fünf Gewinnzahlen aus insgesamt 50 sowie auch noch eine der beiden Eurozahlen richtig. Neben der Person aus dem Norden Sachsen-Anhalts hatten auch noch drei Mitspieler in Dänemark und in Finnland dasselbe Glück, wie Astrid Wessler, Pressesprecherin der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, am späten Freitagabend informierte.

Die Wahrscheinlichkeit für einen so hohen Gewinn liegt nach ihren Angaben bei rund eins zu sechs Millionen. Die Person aus dem Altmarkkreis hatte einen vollen Eurojackpot-Schein mit 14 Tipps abgegeben. Das Ganze hatte einen Spieleinsatz von 28,60 Euro gekostet.

Nun liegt es an der- oder demjenigen, sich mit der Spielquittung in einer der 670 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt zu melden oder den Gewinn im Lottohaus in Magdeburg anzufordern.