Altmarkkreis Salzwedel meldet 161. Corona-Todesopfer

Die 40- bis 59-Jährigen sind im Altmarkkreis am meisten gefährdet, sich eine Corona-Infektion einzufangen.

Der Altmarkkreis bietet in der kommenden Woche wieder zahlreiche Impftermine an.

Altmarkkreis (vs) - Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Altmarkkreis Salzwedel steigt weiter. Das Presseteam teilte gestern mit, dass ein 86-jähriger Mann in Folge an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sei. Somit seien im Kreis seit Beginn der Corona-Infektion nunmehr 161 Personen verstorben. 95 von ihnen gehörten nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) zur Altersgruppe 80+, 59 waren zwischen 60 und 79 Jahren alt, sechs zwischen 35 und 59 sowie einer zwischen 15 und 34 Jahren.

Das RKI hat gestern 39 Neuinfektionen für den Altmarkkreis gemeldet. Damit sei die Zahl der laborbestätigten Infektionen auf insgesamt 36 219 gestiegen. Auf die Einwohnerzahl von 81986 bezogen, betrage die Infektionsrate statistisch 44,18 Prozent.

Wiederum, so der Kreis, habe es die meisten neuen Fälle in der Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz lag gestern bei 392,7.

Folgende Impftermine sind vorgesehen.

Salzwedel, Buchenallee 4 (Altmarkpassage):Donnerstag, 17. November von 10 bis 17 UhrDonnerstag , 24. November von 10 Uhr bis 17 Uhr

Gardelegen, Philipp-Müller-Straße 18:Dienstag, 15. November von 10 Uhr bis 17 UhrDienstag, 22. November von 10 Uhr bis 17 UhrDienstag , 29. November von 10 Uhr bis 17 Uhr

Der an die Omikron-Variante angepasste Impfstoff der Firma BioNTech BA.4-5 steht aktuell in ausreichender Zahl zur Verfügung.