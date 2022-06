Altmarkkreis: So kann Arendsee attraktiver für Touristen werden

Es gibt zwei Bereiche, die für touristischen Aufschwung am Arendsee im Norden Sachsen-Anhalts sorgen könnten. Doch zunächst müsste Geld in die Hand genommen werden.

Arendsee - See, Grünes Band, kulturelle Höhepunkte: Was könnte Urlauber darüber hinaus in die Region ziehen? Auf diese Frage gibt es vor allem zwei Antworten.