Altmarkkreis: So läuft's als Praktikant bei der Polizei

Salzwedel - Wie wird eigentlich an der Universität in Halle gearbeitet? Was tun Verwaltungsmitarbeiter im Landratsamt? Wie fühlt es sich an, mit Blaulicht zum Einsatzort im Streifenwagen zu fahren? Und was für Aufgaben warten in der Betreuung von Kindern und Senioren? Diesen und weiteren Fragen sind Schüler im Altmarkkreis auf den Grund gegangen und plaudern über ihre Erfahrungen.