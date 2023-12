Eine weitere Behörde setzt über die Festtage auf Weihnachtsfrieden. Die Hansestadt Salzwedel hält hingegen an Strafettel fest.

Salzwedel. - Während Salzwedel an den Knöllchen auch in der Adventszeit festhält, setzt mit dem Landkreis eine weitere Behörde ein friedliches Zeichen in der besinnlichen Zeit.

Wie der Altmarkkreis mitteilt, verzichtet er vom 18. Dezember bis 5. Januar auf Vollstreckungen und allem damit verbundenen Unliebsamen. „Damit sollen die Freude und die Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit vorherrschen“, heißt es aus dem Landratsamt. Der Kreis pflege damit, „wie viele andere Behörden“, zum Jahreswechsel den traditionellen Weihnachtsfrieden.

Wie auch die Hansestadt Gardelegen, die in der Adventszeit teils auf Strafzettel verzichtet. Im Salzwedeler Rathaus hält man davon hingegen nichts.