Kommentar: Arendsee kommt an Digitalisierung in allen Bereichen nicht vorbei

Sonderfahrten mit der "Queen Arendsee" wie zum Sonnenaufgang kommen gut an. Was das Thema Online-Buchungen angeht, gibt es noch Nachholbedarf.

Arendsee - Eine Fahrt mit dem Schiff Queen Arendsee ist am besten ohne Ablenkung von digitalen Dingen wie dem Smartphone zu empfehlen – denn so lassen sich die Details der Natur am besten genießen. Trotzdem muss auch die „Queen“ dringend online.