33 Grad an Land, 23 im Wasser: Aber ein Strandbadbesucher ist sauer. Trotz Gluthitze war 18 Uhr Schließzeit. Und das in einem Luftkurort!

Arendsee l „Niemand muss Punkt 18 Uhr raus“, beantwortete Geschäftsführer Michael Meyer von der Luftkurort Arendsee GmbH die Volksstimme-Anfrage zum Problem. Die angegebene Öffnungszeit 10 bis 18 Uhr sei ohnehin nur die Kernöffnungszeit. „Wenn es superheiß ist und zumal in den Sommerferien lassen wir das Strandbad auch bis 20 Uhr oder länger auf“, erklärte er. Ob das so sei, hänge aber auch davon ab, wie viele Gäste noch im Strandbad seien.

Salzwedeler beschwerte sich

Hintergrund der Anfrage: Ein Badegast aus Salzwedel (Name liegt der Redaktion vor) hatte sich auch im Namen anderer beschwert über die per Aushang angegebenen Öffnungszeit von 10 bis 18 Uhr. Das könne doch in einem Luftkurort und bei wunderschönem Sommerwetter nicht angehen, meinte er. In Salzwedel habe das Freibad von früh 6.30 Uhr an bis abends 20 Uhr geöffnet.

„Unsere Personaldecke ist enger als dort“, bekannte Meyer. Und wenn es abends länger gehen solle, müsse ein Schwimmmeister da sein. Man habe aber nur einen. „Wenn wir zusätzlich einen zweiten einstellen, müssen wir den auch zusätzlich bezahlen“, sagte er. Das lasse die Finanzlage nicht zu.

Bilder Schwimmmeister Danny Weber hat den Überblick über das Treiben im Strandbad. Foto: Helga Räßler



Höhere Kosten

Im Moment leere sich das Bad ohnehin früher. Die ebenfalls kritisierten Eintrittspreise seien kein Problem, so die Geschäftsleitung. 4 Euro je Erwachsenen sei im Vergleich mit Salzwedel (3 Euro) oder Waldbad Dähre (4 Euro) im Rahmen. Der Kritik an der Erhöhung der Familienjahreskarte (97,50 Euro) oder der Erwachsenenjahreskarte (55 Euro) hielt er entgegen, dass jahrelang der alte Preis beibehalten worden war. Nun habe sich die GmbH in ihrer Kalkulation anpassen müssen an die höheren Kosten für Versicherung, Müllabfuhr und Wareneinkauf.

Aber für einige Besucher ist das dennoch nicht ganz nachvollziehbar, weil in anderen Bädern attraktivere Angebote gemacht werden. Am Strand sei in den vergangenen Jahren nichts Neues hinzugekommen.