Arendsee: Taucher bergen 757 Jahre altes Bootsteil

Sensation am Arendsee: Taucher holen Teile eines versunkenen Mittelalterkahns aus 35 Metern Wassertiefe.

Ohne die Lampen wären die Teile des Kahns in 35 Meter Tiefe in völliger Dunkelheit nicht zu sehen.

Arendsee - Fast 45 Minuten harrten gestern die Akteure des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, des Fraunhofer-Instituts, der Wasserrettung und des Technischen Hilfswerks an Bord der Forschungsplattform mitten auf dem See aus, ehe der erste der beiden Taucher wieder auftauchte. Sie hatten in 35 Meter Tiefe den mittelalterlichen Lastkahn, den Prahm, inspiziert. Der Auftrag: lose Teile nach oben bringen.